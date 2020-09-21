У фермеров Донетчины стало меньше птиц, но больше овец

С начала года на фермерских и сельскохозяйственных предприятиях Донетчины поголовье птиц сократилось на 10%. А при общем росте численности крупнорогатого скота, уменьшилось число коров. Об этом следует из отчета Главного управления статистики в Донецкой области, передают «Донецкие новости».

Так, по состоянию на 1 февраля этого года на подконтрольной Украине части Донетчины насчитывалось 6,1 млн голов птицы. Но уже на 1 сентября поголовье стало на 10% меньше (5,5 млн голов).

Что касается крупнорогатого скота, то за 8 месяцев общая численность выросла на 19% – с 55,3 тыс. на 1 февраля до 65,4 тыс. на 1 сентября. При этом в данной позиции сократилась, хоть и не существенно (всего на 200 животных), численность коров – из 28,5 тысяч к 1 сентябрю осталось 28,3 тысяч.

Также отмечается рост численности свиней, овец и коз. Так, на 1 сентября насчитывалось: