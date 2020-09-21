Обнаружены большие порывы: Пяти городам на Донетчине сократят подачу воды

На Втором Донецком водопроводе обнаружены три больших порыва. Для проведения аварийных ремонтных работ 22 сентября водопровод будет остановлен. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«В связи с этим возможно сокращение подачи воды городам Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк с 6:00 22 сентября до окончания работ», – уточняется в сообщении.

Второй Донецкий водопровод является главным источником водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков.

«Оборудование и сети Второго Донецкого водопровода находятся в аварийном состоянии. Потери воды в результате проведения активных боевых действий на территории Донецкой области и значительной изношенности водоводов, составляют около 65-70%, что приводит к графиковой подаче воды крупнейшим городам области, особенно при увеличении разбора воды в летний период времени и остановке или сокращении подачи воды в результате аварий», – добавили в Донецкой ОГА.