Переселенка из Луганска стала победительницей премии УВКБ ООН (Фото)

Переселенка Татьяна Баранцова, которая с детства прикована к инвалидной коляске, стала региональной победительницей в Европе Премии УВКБ ООН имени Нансена – престижной ежегодной премии, которая чествует гуманитарных героев, поддерживающих беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства. Об этом «Донецким новостям» сообщили в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН).

Татьяна родом из Луганская. Она получила травму позвоночника во время занятий гимнастикой в школе и с 10 лет осталась прикованной к инвалидной коляске.

Несмотря на травму, уже 46-летняя Татьяна ведет активную общественную жизнь – отстаивает права других людей с инвалидностью в Украине.

В 2002 году она основала общественную организацию «АМИ-Восток», которая помогает молодым украинцам преодолевать сложности, связанные с инвалидностью. А в апреле этого года Татьяна Баранцова была назначена уполномоченной представительницей правительства по правам людей с инвалидностью.

В 2014 году с началом вооруженного конфликта на Донбассе Татьяна вместе с 8-летним сыном Павлом и мужем Алексеем Сорокой, который также пользуется инвалидной коляской, выехали из Луганска в Киев.

Женщина организовывала эвакуации других земляков – создала «горячую линию» и лично отвечала на телефонные звонки людей с инвалидностью, которые застряли в зоне конфликта. Эта «горячая линия» помогла около 5000 нуждающимся в переезде, денежной помощи, а также юридической и психологической поддержке.

Екатерина Рязанцева – одна из тех, кому помогла Татьяна Баранцова. 40-летняя женщина выехала из Луганска в 2014 году с новорожденной дочкой и 22-летним сыном Дмитрием, который имеет инвалидность. В Киеве она пыталась найти доступную квартиру и продолжить лечение сына Баранцова помогла с восстановлением удостоверения личности, также убедила муниципальные власти начать доставку бесплатных средств гигиены для Дмитрия и других внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.

Татьяна пошла дальше, создав онлайн-школу для внутренне перемещенных детей с инвалидностью, которые пытались справиться с переездом. Школа работала через Skype в течение двух лет, начиная с 2014 года, и помогла обучить около 1000 детей. Многие преподаватели жертвовали свое время бесплатно, а Татьяна, имея степень социологии и искусства, преподавала рисование.

В данной школе обучался и Назар, который страдает изнурительной болезнью почек. Его мама Валентина стала партнером Татьяны по помощи. Женщины вместе ездили на Донбасс, чтобы поддержать людей с инвалидностью, которые живут близ линии разграничения. Валентина также ассистирует Баранцовой в ее новой роли Уполномоченной правительства по правам людей с инвалидностью.

Отметим, что по состоянию на август в Украине зарегистрировано 1,45 млн переселенцев, из них 416 тыс. чел. имеют инвалидность.