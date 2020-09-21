«Карантинный» День города: Как Мариуполь отметит 242 года со дня основания

В эти выходные, с 25 по 27 сентября, Мариуполь будет отмечать 242 года со дня основания города. Празднование будет проходить с размахом, но по карантинным правилам. Об этом рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Мероприятия охватят три локации: Театральную площадь, площадь Свободы и яхт-клуб «Азовсталь».

«Новый формат был выбран в связи с карантинными правилами. Разделение по времени и месту позволит избежать массовых скоплений людей. Также в этом году планируется запуск 7-минутного фейерверка на площади Свободы», – сказал Александр Кочурин.

Он добавил, что 26 сентября в 17:30 от Театральной площади до площади Свободы по проспекту Мира пройдет праздничный парад с участием певицы Ольги Поляковой. После, на площади Свободы, выступят группы «Ляпис 98» и «Агонь», свою концертную программу мариупольцам подарит и Ольга Полякова.

В горсовете отмечают, что во время мероприятий ко Дню города будут соблюдаться карантинные рекомендации. На локациях установят бесконтактные дезинфекторы и пункты выдачи одноразовых медицинских масок. Для работников выносной торговли предусмотрены защитные экраны, санитайзеры, раздельный прием денег и выдачи товаров, средства индивидуальной защиты.

«Санитарно-эпидемиологическая комиссия Мариуполя разработала рекомендации для проведения мероприятий. На их основании, с учетом того, что Мариуполь находится в "зеленой зоне", принято решение о возможности проведения ряда мероприятий. Мариупольцы также должны придерживаться социальной дистанции и носить медицинские маски – это ответственность каждого и уважение к окружающим», – подчеркнул заместитель городского головы Аркадий Мешков.

Также будет усилена санитарная обработка общественного транспорта и дорог.