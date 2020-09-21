Приехал из «Л-ДНР» на подконтрольную территорию и заболел коронавирусом: Алгоритм действий

На «горячую линию» общественной организации «Донбасс SOS» все чаще поступает вопрос: что делать, если человек прибыл из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию и получил положительный тест на коронавирус. В организации описали алгоритм действий при такой ситуации.

Правозащитники подчеркивают, что даже если человек живет в «Л-ДНР», ему следовало бы подписать декларацию с семейным врачом на подконтрольной территории. И в случае с положительным тестом на COVID-19 наличие семейного врача существенно бы облегчило ситуацию.

«В Украине определен четкий алгоритм действий при появлении симптомов COVID-19 или положительном тесте. Он не предусматривает личное обращение больных в медицинские учреждения. Именно поэтому наша организация подчеркивает необходимость подписания декларации с семейным врачом даже в случае, если ваше постоянное место жительства находится в ОРДЛО», – отметили в «Донбасс SOS», добавив, что «декларация с семейным врачом не связана с местом прописки».

Алгоритм действий при обнаружении или подозрении на коронавирус следующий: