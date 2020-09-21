Без мероприятий в школах: В «ЛНР» усилили карантин

В «ЛНР» ввели новые ограничительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».

«В частности, с 21 сентября 2020 года и до особого распоряжения чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР запретила проводить культурно-массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, до улучшения эпидемической обстановки в «ЛНР» запретили проведение краткосрочных и длительных свиданий с лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказаний.

Также в «ЛНР» утверждают, что будет усилен контроль «в части обязательства всех работодателей проводить измерение температуры тела сотрудников до начала рабочего дня (с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела), а также обеспечить ношение сотрудниками средств защиты органов дыхания и регулярной их смены каждые 4 часа».

Кроме того, «ЧСПК» утвердила ряд требований по предупреждению распространения COVID-19 в театрах и концертных залах.

Руководитель «администрации главы ЛНР» Ольга Бас заявила, что в «республике» растет уровень заболеваемости вирусной пневмонией и ОРВИ. Она сообщила, что наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Славяносербском районе, Ровеньках, Свердловске (после переименования – Должанске) и Антраците.

Ранее сообщалось, что ситуация с пневмониями в «ЛНР», по словам местных жителей, вышла из-под контроля. В соцсетях сообщают, что в 7-й больнице Луганска сейчас находится более 250 больных пневмонией, в 1-ю больницу скоро должны перевести около 100 таких больных. Но медперсонала ни в одной из больниц не хватает. При этом у многих больных пневмонией тесты на коронавирус – отрицательны.