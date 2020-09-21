Омбудсмен пояснила, почему дети-переселенцы так и не получают бесплатное питание в школах

В Украине до сих пор нарушаются права детей-переселенцев на бесплатное питание в дошкольных и школьных учебных заведениях. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает Офис омбудсмена Украины.

Так, такое право детей закреплено в Законе Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», соответствующие изменения были внесены в январе этого года.

Бесплатное питание должно предоставляться:

детям из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Причем их бесплатное питание организовывается в дошкольных, школьных и профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

Для реализации данной нормы закона Кабинет министров Украины должен разработать порядок данного механизма.

На сегодняшний день вопросы организации питания в учреждениях образования регулируются Порядком, утвержденным постановлением КМУ № 116 от 02.02.2011. Однако он не предусматривает обеспечение таких детей бесплатным питанием. «Зато делегирует решение этой проблемы органам местного самоуправления, которые могут по своему усмотрению решать вопрос обеспечения детей ВПЛ бесплатным питанием путем предвидения соответствующих расходов из местных бюджетов», – отметили в офисе омбудсмена.

При этом не все органы местного самоуправления в своих бюджетах предусматривают такие расходы.

Напомним, ранее правозащитники объяснили что делать, если ребенку-переселенцу отказывают в бесплатном питании в школе или детском саду.

И сейчас сложилась ситуация, когда:

положения закона устанавливает безусловное право детей внутренне перемещенных лиц на бесплатное питание;

но порядок, который должен урегулировать вопросы реализации гарантированного законом права, вообще нивелирует обязанность органов власти обеспечить право детей на питание.

«Таким образом, гарантированное законом право детей на бесплатное питание остается нереализованным», – подчеркивается в сообщении.

В связи с этим уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к и.о. министра образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой сообщить, какие принимаются меры для принятия порядка, обеспечивающего детей ВПЛ бесплатным питанием.