Вынесены только два приговора за совершение военных преступлений на Донбассе, – правозащитники

С начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году вынесены только два приговора за совершение военных преступлений. Об этом заявила председатель правления общественной организации Центр гражданских свобод Александра Матвийчук, передает «Радио Свобода».

По ее словам, из-за того, что в Украине до сих пор не принят закон о военных преступлениях происходит «холодная амнистия».

«Только два приговора вынесены за военные преступления, в тот момент, когда я лично опрашивала несколько сотен человек, которые вышли из плена. Более того, то, что у нас до сих пор не принят этот закон и вещи не называются своими именами, делает подмену понятий. То есть по факту, человека, который мог совершить военное преступление, обвиняют в общеуголовном правонарушении... и выносится приговор с гораздо меньшим сроком наказания, чем за военные преступления, там есть сроки давности и человек может быть амнистирован», – отметила Александра Матвийчук.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 17 сентября поддержала законопроект №2689, который криминализирует основные преступления в районе боевых действий и на неподконтрольных правительству территориях Украины