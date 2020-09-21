Мы не признаем легитимность Лукашенко, – главы МИД стран Евросоюза

Министры иностранных дел Европейского Союза считают Александра Лукашенко незаконно избранным президентом, а выборы 9 августа в Беларуси нелегитимными. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил по итогам Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава европейской дипломатии Хосеп Боррель, передает «Громадське радіо».

«Министры послали сильный сигнал: мы не признаем легитимность Лукашенко в результате выборов, которые мы считаем сфальсифицированными. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными, мы не признаем результат, поэтому не признаем легитимность Лукашенко», – заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз выражает солидарность с народом Беларуси, его демократическими устремлениями и призывом к новым, справедливых и свободным выборам под наблюдением ОБСЕ.

Также на сегодняшнем заседании главы МИД стран Евросоюза не смогли принять решение о введении санкций против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов и применение насилия к протестующим.

В то же время, по данным издания «Немецкая волна», министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска.

Участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ней месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.

Вопрос санкций будут решать на саммите в конце недели.