Прыжок на 5 метров: Паркурист из Мариуполя прыгнул между двумя грузовиками на ходу (Фото)

Паркурист Александр Титаренко из Мариуполя совершил прыжок между двумя движущимися грузовиками на киевском мосту. По версии организаторов спортивных турниров, этот прыжок стал рекордным для Украины, передает «MRPL.city».

Мужчина перепрыгнул между двумя автовозами, которые двигались со скоростью 20-25 километров в час. Машины передвигались на расстоянии 3,5 метра, а длина прыжка составила 5,2 метра.

По словам спортсмена, изначально он планировал сделать стандартный трюк – tunnel flip с одной платформы на другую, но на максимальном расстоянии. Затем возникла идея с автобусами, и, в конце концов, для прыжка использовались большие грузовики.

«Этот проект был сложным: и морально, и физически. Я понимал, что это опасно, поэтому с такими трюками хочу немного повременить. Я все-таки фрираннер, поэтому нужно что-то придумать в этом направлении», – пояснил мариуполец.

Он говорит, что главная цель – не останавливаться и постоянно улучшать собственные результаты.

«Чем больше сил ты прикладываешь, тем сильнее становишься сам. Все в голове. Мышцы может накачать любой. Освоить технику может любой. Главный вопрос: как подойти к делу с умом, и сколько сил и времени ты готов тратить», – считает Александр Титаренко.