Впервые в Украине: Юристы Мариуполя подали иск об отмене штрафа при выезде из «ДНР» через Россию

Юристы Мариуполя подали первый в Украине иск в суд об отмене штрафа за нарушение порядка пересечения границы. Речь идет о штрафах, которыми облагаются граждане Украины, за въезд в Украину из «Л-ДНР» через территорию Россию, передает «Радио Свобода».

Переселенка Маргарита Соломянная не могла из «ДНР» вернуться в Мариуполь законным образом – через украинский контрольный пунст въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», потому что выезд из «ДНР» «республиканцы» разрешают по ограниченным спискам. Поэтому Соломянная вынуждне была выезжать через Россию. Она прибыла на российско-украинскую границу на пограничный пункт «Меловое» (Луганская обл.) и была оштрафована. Но женщина решила оспорить действия пограничников и обратилась к юристам.

Адвокат мариупольской ассоциации «Берегиня» Ирина Бирюкова говорит, что это первый иск об отмене штрафа. «Действительно, есть нарушение. Но есть исключение из правил – карантин, этого никто не смог предусмотреть, и люди стали заложниками ситуации. К нам обратилась женщина, которую оштрафовали на 1700 грн по ст. 204 со значком 2 ("нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда из нее") Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Санкции этой статьи предусматривают наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 грн при однократном и повторном пересечении границы соответственно, – ред.). Проверив реестр судебных решений, я была удивлена, что люди не обращаются с таким вопросом. Люди либо добровольно платят штрафы, либо решают вопросы иным способом, но в реестре судебных решений отмены штрафов по этой статье я не нашла. Поэтому мы взялись за эту ситуацию», – говорит Бирюкова.

Истица Маргарита Соломянная утверждает, что всех «нарушителей» штрафуют по максимуму, а дальше – как договоришься.

«Они (пограничники, – ред.) требовали, чтобы заплатили сразу, чтобы только платить у них. Мужчина пошел, заплатил, ему срочно надо было в Киев, мальчику тоже хотели сделать штраф, но его мама позвонила, сказала, что он – несовершеннолетний и ничего подписывать не будет. Его отпустили. А я начала доказывать, что это моя необходимость, что я – инвалид, мне нужно домой. Ничего не хотели слушать. Ничего, мол, не знаем, вы пересекаете незаконно, следующее ваше действие – в суд. И то к ним, в Меловое приезжайте. Стали писать на меня штраф в 5400 грн, потом видят, что у меня нет денег, я ни на что не соглашаюсь, говорят, что можно 1700 грн и оплатить через суд», – говорит Маргарита.

Сотрудники Луганского пограничного отряда отмечают в Меловом увеличение потока граждан, желающих попасть на подконтрольную Украине территорию со стороны России. Связывают это со вхождением России в «зеленую зону» карантина, с отсутствием необходимости самоизоляции, установки приложения «Дій вдома» или экономией средств на прохождение ПЦР-теста. При этом отмечают, что в наихудшем положении находятся жители Донецкой области, которым блокируется выезд через КПВВ «Новотроицкое». В Луганской области пункт пропуска «Станица Луганская» работает в полном режиме.

Суммы штрафов и сроки обжалования постановлений пресс-секретарь Луганского погранотряда Неля Доценко озвучила так: «Если человек дважды нарушает правила выезда с временно оккупированной территории или въезда на нее – это уже 5100 грн. Статья 307 КУоАП нам определяет сроки и порядок уплаты штрафа. Там сказано – 15 дней с момента вынесения постановления о совершении административного правонарушения».

Юрист Ирина Бирюкова подтверждает, что пограничники действуют в соответствии с недавно принятыми изменениями в законодательстве, дающими право получать штрафы на месте пересечения границы без постановления суда, ранее этим занимались только суды и исполнительна служба. Но, говорит, все равно допускают нарушения.

«Бедные люди не читают, на эмоциональном уровне рвут эти постановления и не знают последствия этих постановлений. Кроме того, я была удивлена, что их ненадлежащим образом уведомляют о сроках обжалования этих решений. Потому что если вовремя, в течение 10 дней, не обжаловать постановление, штраф увеличивается в два раза», – акцентировала адвокат.

Мариупольские юристы подали иск в суд за непредоставление правовой помощи в соответствии со ст. 268 КУоАП и нарушением конституционных прав граждан на свободу передвижения. В настоящее время иск об отмене штрафа находится в судебном производстве, дата суда еще не назначена и предугадать, каким будет решение, невозможно.

Как сообщалось ранее, правозащитники выиграли два судебных процесса, связанных с пересечением линии разграничения в карантин.