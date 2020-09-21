Уже 50 смертей: На Донетчине третий день подряд от коронавируса умирают жители (Карта)

Сегодня, 21 сентября, в Донецкой области скончались два жителя, у которых был диагностирован коронавирус. С начала пандемии в регионе уже 50 летальных исходов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Новыми жертвами стали 67-летний житель Соледарской ОТГ и 65-летняя жительница Мариуполя», – уточнил он.

Отметим, что 19 сентября и 21 сентября на Донетчине также фиксировались летальные случаи, в эти дни скончались по 5 жителей.

Также сегодня COVID-19 диагностирован у 7 жителей области:

5 – в Мариуполе;

1 – в Селидово;

1 – в Соледарской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 505 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 461 человек;

на лечении – 994 пациентов;

летальных случаев – 50.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 сентября в Украине COVID-19 заболели 178 353 человека (78 184 пациента – выздоровели, 3 583 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 498 случаев (выздоровели – 1 449 пациентов, летальных случаев – 48), Луганской области – 762 случая (выздоровели – 404 пациента, летальных случаев – 6).

В «ДНР» – 3 017 случаев коронавируса (выздоровели – 1 624 человека, летальных случаев – 174). В «ЛНР» – 848 заразившихся (выздоровели – 734 человека, летальных случаев – 27).