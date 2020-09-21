Будут терпеть, но… Политолог спрогнозировал вероятность бунтов в «ДНР»

Пока в «ДНР» нет предпосылок к открытым протестам жителей. Такое мнение высказал аналитик Национального института стратегических исследований, переселенец из Донецка Валерий Кравченко, передает «Радио Свобода».

«К сожалению, никаких реальных предпосылок к подобному сюжету нет. Хотя что-то, наверное, и зреет в обществе, потому что не может в абсолютной изоляции жить территория, но в частности изоляции по отношению к Украине. Люди едут в Киев за пенсией через Ростовскую область, тратят уйму денег: более 2 тысяч гривен на эту дорогу. У них есть проблема с тем, чтобы их пустили потом в Украину, потому что официально они едут через территорию России – КПВВ закрыты. Есть достаточно много проблем, но, к сожалению, реакции нет… Люди будут терпеть, работы нет. Но я далек от мысли, что в Донецке будет бунт», – говорит он.

При закрытой линии разграничения жители неподконтрольного Донбасса не имеют возможности наблюдать, как развиваются свободные территории. И при этом российская пропаганда использует ситуацию с карантином, чтобы окончательно идеологически закрепить население, отделить его от Украины.

По мнению Кравченко, не справляется со своими функциями и созданный в Украине телеканал «Дом», вещание которого ориентировано на жителей неподконтрольного Донбасса. «Туда не пускают наш сигнал. Есть канал "Дом", который мы создали, но столько я не общаюсь – мало кто в Донецке ловит этот сигнал. Кроме того, что его глушат, еще и сегмент развлекательный, который был выбран, как по мне, тоже не совсем актуален», – считает аналитик.

Он отмечает, что на подконтрольной Донетчине есть, что увидеть: «Тот же Бахмут преобразился за последнее время, это действительно другой город, но КПВВ "Майорск" закрыт с марта. Следовательно, кто может увидеть этот город, как он расцвел, как он выглядит сейчас?»

«Они лучше привезут туда Лепса, устроят праздник на "День освобождения Донбасса", чтобы люди погуляли. Как подачку, могут дать им отмену комендантского часа, который продолжается там. Этот русский мир, русские идеалы и русские ценности, кокошники, патриотическое воспитание, лапти, изба, то, что происходит в школах, – только такой мир им и ужен. То, что происходит с Украиной, – это как раз еще один повод, чтобы окончательно разделить украинцев: те, которые остались заложниками на оккупированных территориях, те, которым посчастливилось выехать, и те, кто живет на подконтрольной территории Украины», – продолжает эксперт.

Он напомнил, что в «ДНР» уже больше 130 тысяч людей получили российские паспорта. «Но это – безнадега: потому что куда, если не в Россию? С другой стороны, Россия ведь ничего не делает, чтобы, как эти люди считают, она их взяла к себе и присоединила по сценарию Крыма. Следовательно, зависнуть в воздухе – это та диспозиция, на которой продолжают жить люди, так называемые "ДНР" и "ЛНР"», – говорит аналитик.

Кравченко признает, что со временем, возможно, жители «республик» и поднимутся на протест. «В Беларуси ситуация зрела, возможно, такая ситуация когда-то созреет и на тех территориях. Но бунт не будет проукраинским и не будет антироссийским. Будет бунт, чтобы убрать эту местные кланы, мафию от кормушки и что-то сделать взамен. Это ситуация в Абхазии была в январе 2020 года. Россия захотела убрать Рауля Хаджимба – его убрали. Такой же сюжет и будет. Если захочет Россия убрать Пасечника или Пушилина, а кого-то поставить взамен – это тот протест, который на самом деле может произойти. К сожалению, Украина не имеет потенциала этот протест контролировать и направить его силу, даже если он произойдет, в свою пользу», – резюмировал эксперт.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в интервью австрийскому правительственному изданию Wiener Zeitung заявил, что допускает возможность бунта людей против «властей Л-ДНР» из-за гуманитарной катастрофы.