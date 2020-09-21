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В Селидово овчарки растерзали двухлетнего малыша

21.09.20 22:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Врачи борются за жизнь 2-летнего мальчика, который после нападения собак, оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают волонтеры, передает «ТСН».

Инцидент произошел в Селидово. Семья отмечала день рождения малыша. Отец мальчика не закрыл дверь вольера, а малыш вышел один во двор. Мать мальчика нашла его уже без сознания, когда его рвали две овчарки.

Ребенка срочно доставили в Днепр вертолетом, где ему провели сложнейшую операцию. У него пострадала паховая область. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ногу от ампутации.

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