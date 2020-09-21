И передавать по наследству: Фокин предложил раздать землю на Донбассе

Земли Донецкой и Луганской области можно отдать в безоплатное владение инвесторам под обязательства создавать рабочие места и улучшать инфраструктуру региона. Такое мнение высказал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, передает «Хвиля».

Он считает, что Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция. Данное понятие означает ограничительные права на пользование землей. Оно может быть выдано на определенный или неопределенный срок. При этом такие земельные наделы также могут передаваться по наследству.

«Суть идеи заключается в том, чтобы пользуясь еще предусмотренным римским правом способом так называемого суперфиция предоставлять юридическое право под юрисдикцию ведущих стран мира отдавать землю. Предварительно, ознакомившись с программой. То есть, правительство не теряет контроль за использованием земли. Оно рассматривает предложения», – предложил Фокин.

Согласно идее политика, украинское правительство могло бы давать землю в пользование инвесторам под обязательство создать рабочие места или улучшить инфраструктуру региона. В свою очередь, Кабмин должен гарантировать таким представителям бизнеса безопасность вклада.

«Это не аренда, это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который будет иметь даже право передавать землю в наследство. Это гарантирует безопасность инвестициям, это дает любому дельцу или работодателю не беспокоиться о своих деньгах», – заявил переговорщик.

Политик акцентировал внимание на том, что для работы этой схемы, прежде всего, необходимо, чтобы пророссийские войска покинули территорию Донбасса. В противном случае проект не будет иметь юридическую силу, да и инвесторы не захотят вкладывать средства в земли, которые украинское правительство не контролирует на все 100%.