Закрылся и лежал в холодной воде: В Мариуполе спасли 81-летнего жителя

Патрульные Мариуполя спасли 81-летнего жителя, который закрылся в квартире. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Сообщение о том, что сосед пожилого возраста не открывает двери поступило сегодня днем.

«Житель многоэтажки на улице Куинджи объяснил, что ухаживает за 81-летним соседом. Последний раз заявитель видел его накануне вечером, а сегодня не смог попасть в квартиру чтобы накормить. Более того, соседи снизу начали жаловаться, что дедушка их заливает», – рассказали полицейские.

Инспекторы вызвали спасателей, чтобы те помогли открыть дверь. Зайдя внутрь, патрульные обнаружили мужчину, который лежал в набранной ванне с холодной водой.

Полицейские вытащили дедушку и укутали в одеяло. На место вызвали «скорую».

О причинах поступка пожилого мужчины не сообщается.