Рядом с Голубыми озерами: В Лимане высохло огромное озеро (Фото, видео)

В Лимане (Донецкая обл.) полностью высохло одноименное озеро. Еще недавно здесь купались люди, а сегодня от озера осталась лишь растрескавшаяся земля, передают «Свои.city»

Протяженность озера Лиман еще в 2013 году была больше километра, ширина – 853 метра. Общая площадь водоема составляла примерно 787 тыс. кв. метров. Здесь любили отдыхать местные жители.

Профессор, гидрогеолог Василий Суярко считает, что, скорее всего, «озеро ушло» из-за разработок песчаных карьеров. «Может быть сразу несколько причин. Нельзя исключать климатические изменения, а также антропогенный (человеческий) фактор – неправильное использование грунтов. Я не был там, на месте, но знаю тот район и могу предположить с высоким процентом вероятности, что высыхание озера связано с разработкой песчаных карьеров. Меняется уровень водоносных горизонтов и по принципу сообщающихся сосудов, вода уходит туда, где сейчас глубже. Но, конечно, желательно иметь более полную информацию и тогда можно точно все пояснить», – сказал он.

Озеро Лиман на Google maps (неподалеку популярные Голубые озера)

Блогер Денис Ведерников снял ролик, в котором показывает трансформацию озера на протяжении 13 лет.