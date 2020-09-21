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Футболист и полицейский из Москвы: В списке на обмен с «Л-ДНР» появились новые фамилии

21.09.20 23:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сейчас с украинской стороны в списках на обмен пленными с «Л-ДНР» находятся 134 человека. Об этом сообщил журналист Роман Сущенко в эфире «Радио НВ».

В данном списке есть 2 человека, которых добавили недавно. По словам журналиста, один из них – бывший футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям.

Второй человек – гражданин России Алексей Житнюка. Он работал в полиции Москвы, предложил свои услуги украинским спецслужбам и сотрудничал с ними. Сущенко отметил, что россиянина арестовали после разоблачения, которое произошло из-за утечки информации из украинских спецслужб.

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