Все по плану: В «ДНР» коронавирус выявили в «республиканских» вузах

В «ДНР» коронавирус выявили в «республиканских» вузах. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают жители Донецка, в «Донецком национальном университете» есть заболевшие COVID-19 минимум на 3-х факультетах. На филфаке заболели несколько студентов, в том числе девушка-активистка, которая имела многочисленные контакты. В связи с этим десятки учащихся были отправлены на самоизоляцию.

В «Донецком медицинском университете» также есть заболевшие – среди студентов и сотрудников. Уже 2 недели там стоит вопрос перехода на дистанционное обучение.

По словам студентов, на факультетах с 21 сентября обязательно ношение масок и требуется ежедневно заполнять температурный лист. Так как бесконтактных термометров в учебных заведениях не хватает, мерить температуру каждый обязан дома и потом записывать показания в университете.

Дезинфекция помещений не проводилась. Студенты для себя решают, посещать ли занятия.

В обсуждениях в местных пабликах люди отмечают, что такая ситуация была ожидаемой после массовых мероприятий, в том числе концерта Лепса. «Понеслась... Все по плану… Фразу "нужно еще немного потерпеть" скоро занесут в конституцию ДНР… Понеслась очередная фигня, которая не сделает нашу жизнь лучше… Нашу жизнь лучше сделает только новый концерт… Не, ну концерт – это другое, там вирус не берет! Как печально за наше нелогичное правительство… Эта осень и зима себя еще покажет. Веселитесь… Это можно называть по-разному, но смысл остается один: срубить с терпил бабла и ограничить их передвижение», – пишут дончане.

Ряд местных жителей выступают против дистанционного обучения. «Обучение медиков дистанционно. Только надо, чтоб эти врачи потом лечили исключительно тех, кто такое придумал… Учеба дистанционно, потом операции дистанционно», – возмущаются жители Донецка.