Защищал от «украинских фашистов»: В Чехии воевавший за «ДНР» белорус может получить 15 лет тюрьмы

На суде в столице Чехии Праге обвинение попросило приговорить к 15 годам лишения свободы и к пожизненному выдворению из страны гражданина Беларуси Александра Фадеева, который имеет право постоянного проживания в Чехии – его обвиняют в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на чешское агентство «ЧТК».

Подсудимый свою вину отрицает и утверждает, что только хотел помочь людям защищаться от «украинских фашистов», но сам в боях не участвовал.

Фадеев обвиняется по статье чешского Уголовного кодекса о «террористическом нападении», что может привести к приговору о лишении свободы на срок от 12 до 20 лет. Слушания в Пражском городском суде продолжатся сегодня, 22 сентября, когда подсудимый должен выступить с последним словом.

Сейчас Фадеев уже находится в заключении в связи с другим уголовным преступлением. Как заявляет обвинение, он присоединился к конфликту на Донбассе «с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающиеся отделения от Украины и создания самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики"». По словам прокуроров, Фадеев неоднократно в период с ноября 2014 года до мая 2016 года выезжал в Украину.

По документам дела, Фадеев получил в рядах «ДНР» оружие и участвовал в различных военных задачах в составе так называемой «республиканской гвардии ДНР». Он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили прокуроры.

На предварительных слушаниях на суде в июне Фадеев заявлял, что не привлекался непосредственно к боям против украинских войск, а участвовал только во вспомогательных акциях, например, патрулировании. Из оружия, которое он получил от «ДНР», он, по его словам, стрелял только на полигоне. Кроме того, он якобы не знал, что деятельность «ДНР» противоречит Конституции Украины. Также он утверждал, что его не интересовало, из каких источников финансируется «республиканская гвардия ДНР».

Обвинение же считает вину Фадеева доказанной. Уголовный кодекс Чехии определяет «террористическое нападение» как преступление, совершенное против Чехии с целью повредить ее конституционному строю, или против международной организации, – но при этом чешское право предоставляет защиту от террористических действий и иностранным государствам.

Адвокат Фадеева, со своей стороны, просит снять с белоруса все обвинения, поскольку тот, по его словам, не совершил уголовного преступления.