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В «ДНР» показали, к чему привела варварская добыча угля в Макеевке (Фото)

22.09.20 09:14
Макеевка
Макеевка / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Евгений побывал в Макеевке и показал, как выглядят с высоты птичьего полета карьеры, образовавшиеся в результате добычи угля в копанках. Кадрами он поделился в соцсети.

Мужчина показал карьеры возле поселка Маяк в Горняцком районе Макеевки.

По его словам, в результате «варварской добычи каменного угля в окрестностях поселка катастрофическим образом разрушена почва на значительных по площади земельных участках».

«В тоже время в результате этой деятельности сформировались многочисленные карьеры, которые заполнились водой. В них купаются местные жители. Как говорится, нет худа без добра...», – отметил Евгений.

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