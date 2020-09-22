Украинцев предупредили об опасной особенности коронавируса

В Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей, в отличие от Италии, где COVID-19 представлял опасность в первую очередь для пенсионеров. Об этом рассказала ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24».

По словам врача, у разных народов различная восприимчивость к COVID-19.

«По оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины, хуже – люди из Юго-Восточной Азии. Есть генетически детерминированные особенности. Надеюсь, что у нас не будет итальянского сценария, но сезон будет тяжелый», – прогнозирует она.

Голубовская также привела тревожные данные насчет смертности от коронавируса в Украине: «У нас сейчас, что мне не нравится и настораживает, увеличивается количество (смертей, – ред.) молодых людей, не по 80-90 лет, как в Италии. Многие уже от 40 до 60, и пик смертности 60-69 лет. В этом опасность».