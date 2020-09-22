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В Украине за сутки зафиксировали 2 884 новых случая COVID-19

22.09.20 09:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксировали 2 884 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«22 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 642 летальные, 79 901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2 884 новых случая. За сутки выписаны 1 717 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 505 случаев COVID-19, в Луганской – 767 случаев.

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