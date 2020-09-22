Планеты «Б» нет: Зеленский в ООН говорил о Донбассе и Крыме

Аннексия Крыма и военная агрессия России на Донбассе показывают, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании Генеральной ассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины организации, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в своей речи отметил, что «мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека».

«75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», – сказал президент.

«Действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете? В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов. Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и начать их постоянное и полное внедрение. Начнем сейчас. Планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз», – добавил он.