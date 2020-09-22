Сводка из зоны ООС за 21 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 21 сентября, НВФ трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна провокация противника из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку Водяного.

Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного с временно неподконтрольной Ужовки.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за прошедшие сутки дважды открывали огонь в направлении территории ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 4 единицы. Накануне утром войска Украины вели огонь в направлении сел Заиченко и Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Во второй половине дня украинские военнослужащие сбросили боеприпасы с беспилотника в районе села Григоровка вблизи линии соприкосновения. Также в нарушение дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня ВСУ проводили инженерные работы на позициях вблизи подконтрольного Киеву села Водяное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автоматического гранатомета АГС-17».