«Заря» подписала защитника из Северной Македонии

Новичком ФК «Заря» стал македонский центральный защитник Агрон Руфати. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист является воспитанником загребского «Динамо».

«Играл в системе, начиная от юношей, затем был в командах Ю-17 и Ю-19. Позже защищал цвета Ю-19 местного футбольного клуба "Локомотива". Последним клубом игрока была НК "Истра"», – говорится в сообщении пресс-службы ФК «Заря».

Руфати был задействован за сборную Северной Македонии разных возрастов. Последней сборной была Ю-21 за которую он провел 8 матчей, забив 1 гол.

В ФК «Заря» спортсмен будет выступать под номером 5.