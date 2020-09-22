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«Заря» подписала защитника из Северной Македонии

22.09.20 09:59
Логотип ФК «Заря» / Фото из открытых источников
Логотип ФК «Заря» / Фото из открытых источников

Новичком ФК «Заря» стал македонский центральный защитник Агрон Руфати. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист является воспитанником загребского «Динамо».

«Играл в системе, начиная от юношей, затем был в командах Ю-17 и Ю-19. Позже защищал цвета Ю-19 местного футбольного клуба "Локомотива". Последним клубом игрока была НК "Истра"», – говорится в сообщении пресс-службы ФК «Заря».

Руфати был задействован за сборную Северной Македонии разных возрастов. Последней сборной была Ю-21 за которую он провел 8 матчей, забив 1 гол.

В ФК «Заря» спортсмен будет выступать под номером 5.

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