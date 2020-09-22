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Коронавирус: В «ДНР» скончались четверо мужчин и одна женщина

22.09.20 10:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 23 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 21 сентября, выявлены 23 случая заболевания. Зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 89, 55, 61 и 57 лет и женщина в возрасте 55 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 22 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 040:

  • на лечении – 897 пациентов,
  • выписаны – 1 964 человека,
  • летальных случаев – 179.

«По состоянию на 22 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «республике».

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