В СНБО сотрудничают с международными партнерами над блокированием «ВКонтакте» в Украине

Сейчас украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию «ВКонтакте» на территории Украины. Об этом сообщили в Аппарате СНБО в ответ на журналистский запрос «Укринформа».

«Доступность мобильного приложения "ВКонтакте" в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны», – говорится в ответе.

Как отмечается, Демедюк считает, что «ВКонтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено.

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны. На три года были запрещены социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, сервисы «Яндекс» и ряд других ресурсов.

14 мая 2020 года указом президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продолжены.