Не хочу разводить панику: Житель Луганска рассказал о своей госпитализации

В неподконтрольном украинским властям Луганске больницы переполнены пациентами с диагнозом «пневмония». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, луганчанин Роман поделился историей своей госпитализации – мужчину направили лечиться на стационаре инфекционного отделения больницы №15, так как все койко-места в больнице, в поликлинику которой он обратился, были заняты. «Я не хочу разводить панику, но лучше в маске, чем с пневмонией. Сегодня мне "посчастливилось" побывать в 7 поликлинике, куда везут всех пневмобольных, мои легкие, слава Богу чистые. Но что там творится, лучше не видеть никому, народу по всему коридору в 2 ряда. Железнодорожная переполнена, 3-я переполнена. Отправляют в 15-ю. Ковидная 4-я забита», – пишет Роман.

Многие луганчане в курсе такой ситуации, однако некоторые говорят о том, что пневмония – не обязательно вызвана коронавирусом. «А они, наверное, все думают, если болеешь пневмонией, это значит короновирус. Пневмонией болели, болеют и будут болеть, просто раньше об этом так не говорили», – пишут в соцсетях.

Иные же местные жители отмечают, что пневмоний стало в разы больше, и коронавирус не диагностируют, так как не делают тесты. «Да просто тесты им никто не делал… А пневмоний в разы больше, чем за этот же период в прошлые годы. И тяжелее протекают, и смертность выше. А вы все про заговор треплетесь… Я этим летом болела пневмонией, и за месяц, пока лежала, ни у кого не было по тестам короновируса. А протекает она у каждого по-разному, бывало, бабулек по 84 года выписывали раньше, чем молодых. Но молодых, конечно, почти там нет», – пишут люди.

Также луганчане спорят о необходимости ношения масок. Есть мнения за, есть и против.

Есть и те, кто поменял свое отношение. «А у меня мнение поменялось о маске. Если бы моя семья соблюдала масочный режим, может, и не заболели бы. Сходили на День города, погуляли, и вот результат… Болеем всей семьей уже неделю. Температура держится. Принимаем антибиотики, но пока без результатов. Врач сказала, такой вирус, тяжело все переносят. Очень много болеют в школах и в других учреждениях, но на карантин не закрывают. Почему? Непонятно», – делится луганчанка Наталья.