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Находится на самоизоляции: Первый замминистра культуры заболел COVID-19

22.09.20 11:01
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома. Все сотрудники министерства, которые были в контакте с первым заместителем министра, проходят тестирование», – отмечают в ведомстве.

Также сообщается, что министерство придерживается всех правил эпидемиологической безопасности: на входе в здание работает дезинфекционная рамка и производится измерение температуры; все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию; имеются дезинфекционные средства, все помещения проветриваются.

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