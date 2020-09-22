Дело о жестоком убийстве жителя Авдеевки: Адвокат сутки был прикован наручниками в суде (Фото)

В Краматорском городском суде 25 сентября состоится заседание по делу о похищении и убийстве с особой жестокостью мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина, в котором обвиняется действующий сотрудник Службы безопасности Украины майор Вадим Федорчук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат потерпевших Валентин Рыбин.

Рыбин провел сутки в Краматорском городском суде, прикованный наручниками.

21 сентября адвокат начал свой протест, приковав себя наручниками к решетке в прихожей суда. Рыбин протестовал против очередного переноса заседания, на котором, по его словам, планировалось допросить ряд важных свидетелей обвинения. Заседание было запланировано в июне, коллегия судей назначила его на 21-22 сентября, но судья В.К. Демидова ушла в отпуск.

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что заседание по делу состоится – 25 сентября. Адвокат сам сообщил об этом, прекратив акцию протеста. «Заседание состоится 25.09 в 9:00! Спасибо, дорогие друзья! Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал! 25.09.2020 в 9:00 будет интересно», – написал адвокат.

Как сообщалось ранее, тело 43-летнего жителя Авдеевки Владимира Еремина было обнаружено 10 марта 2017 года в лесополосе за 12 км от Авдеевки. Жертву замучили до смерти.

В совершении преступления подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – пояснили, что они с данным сотрудником СБУ употребляли спиртное, после этого «занялись» розыском лиц, которые сбывают наркотические средства. По информации следствия, Федорчук на улице остановил первого встречного. Им оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. Авдеевца жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.

Федорчуку вменяется п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере 308,8 тыс. грн был внесен, и вскоре после задержания Федорчук был освобожден из-под стражи.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Представители полиции и военной прокуратуры данный факт категорически отвергают.

13 января 2020 года в ходе очередного заседания в Краматорском городском суде коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.

На заседании в феврале 2020 года суд постановил отстранить Федорчука от службы в СБУ на 2 месяца. На заседании 15 июня суд разрешил майору вернуться к службе.