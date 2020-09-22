На Луганщине мужчина с сыном оказывали сопротивление полиции: Подробности

На Луганщине в понедельник, 21 сентября, мужчина со своим сыном напал на полицейского и сбежал с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«21 сентября, во время патрулирования в г. Рубежное, по ул. Некрасова экипаж полиции остановил за нарушение ПДД автомобиль ВАЗ "2107" под управлением 57-летнего местного жителя. Водитель автомобиля, который по предварительной информации находился в состоянии алкогольного опьянения, начал агрессивно себя вести, нанес телесные повреждения полицейскому и с помощью своего 33-летнего сына, который совершая сопротивление оттолкнул полицейского, скрылся с места происшествия и спрятался в собственном доме», – говорится в сообщении.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.342 УК Украины (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) и ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Водителя доставили в медицинское учреждение для прохождения судебно-медицинского освидетельствования.