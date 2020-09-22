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Шевченко вызвал в сборную 9 футболистов «Шахтера»

22.09.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Девять футболистов ФК «Шахтер» получили вызов в национальную сборную Украины. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба «горняков».

5 октября начнется учебно-тренировочный сбор команды перед товарищеским матчем с Францией (7 октября) и поединками Лиги наций УЕФА с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

В список вызванных Андреем Шевченко игроков вошли Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

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