Шевченко вызвал в сборную 9 футболистов «Шахтера»

Девять футболистов ФК «Шахтер» получили вызов в национальную сборную Украины. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба «горняков».

5 октября начнется учебно-тренировочный сбор команды перед товарищеским матчем с Францией (7 октября) и поединками Лиги наций УЕФА с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

В список вызванных Андреем Шевченко игроков вошли Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.