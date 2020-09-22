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«Укргазбанк» профинансировал закупку новых троллейбусов для жителей Бахмута

22.09.20 15:04
Фото: пресс-служба Укргазбанка
Фото: пресс-служба Укргазбанка

«Укргазбанк» заключил соглашение финансового лизинга с коммунальным предприятием «Бахмутэлектротранс» на передачу трех троллейбусов ДНЕПР-Т203 городу Бахмут Донецкой области. Сумма финансирования – 13,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк плодотворно сотрудничает с муниципалитетами во всех уголках страны, предлагает доступные условия кредитования на мероприятия по энергоэффективности и ремонтные работы. Львиная доля проектов – это модернизация транспорта.

«Поддерживая украинского производителя госбанк стремится к тому, чтоб на украинских дорогах появлялось больше нового отечественного автотранспорта. Проекты развития экологически безопасного транспорта – приоритет "Укргазбанка", который имеет статус ведущего экобанка и многолетний опыт реализации масштабных энергоэффективных проектов в Украине», – отметили в пресс-службе.

Коммунальные предприятия нуждаются в поддержке, поэтому банк предлагает простую программу финансового лизинга с максимально удобными и лояльными условиями финансирования, которая без излишней нагрузки на бюджет помогает обновить городской транспорт.

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