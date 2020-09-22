Борьба с коронавирусом: Как поддержка Фонда Рината Ахметова помогает врачам «скорой помощи»

До 30 обращений от пациентов с подозрением на COVID-19 ежедневно получают медики «скорой» Житомирской области. Сами врачи вынуждены оценивать каждый вызов как потенциальный источник инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Бывает, что бригаду вызывают из-за болей в сердце. Приезжаем, а родственники сообщают, что у больного высокая температура. И сразу понятно, что это коронавирус», – говорит Виктор Крживульский, врач медицины неотложных ситуаций.

С начала эпидемии медики Житомирской области госпитализировали свыше 1 тыс. больных с коронавирусом. Работать приходится не покладая рук, но ситуацию значительно облегчают 7 современных автомобилей «скорой помощи». Они были переданы области по проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова.

«Это самые современные автомобили, поэтому используются для тяжелых форм коронавируса. В них есть серьезное оборудование, в том числе для поддержки дыхания. Это настоящая реанимационная палата на колесах. Помощь Фонда Рината Ахметова всегда своевременна, большое спасибо!», – рассказала Светлана Мошковская, и.о. главврача Центра экстренной медицинской помощи Житомирской области.

Проект «200 скорых для Украины» изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи в стране. Теперь медики могут приезжать к пациентам быстрее, а помогать – эффективнее.

«Это крупнейший вклад одного человека в государственную медицину за время независимости. Бригады "скорой помощи" на этих машинах могут спасти миллион жизней в год», – пояснила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Проект «200 скорых для Украины» был реализован по личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи». Украинская медицина получила 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».