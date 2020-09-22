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С начала боевых действий на Донбассе погибли почти 3400 мирных жителей, – ООН

22.09.20 13:26
Дети Донбасса
Дети Донбасса / Фото: facebook.com

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины общее количество погибших среди гражданского населения достигло по меньшей мере 3367 человек. Еще более 7 тысяч гражданских лиц получили ранения. Об этом говорится в новом докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, передает «УНН».

«За период с 14 апреля 2014 года до 31 июля 2020 года УВКПЧ зафиксировало в целом 3069 погибших среди гражданского населения», — говорится в докладе.

По данным УВКПЧ, из указанного количества — 1 821 мужчина, 1064 женщин, 99 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол неизвестен.

«Учитывая 298 погибших на борту самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года, общее количество погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигло по меньшей мере 3367 человек. Число раненых гражданских лиц, по оценкам, превышает 7 тысяч», – говорится в документе.

Доклад охватывает период с 16 февраля по 31 июля 2020 года.

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