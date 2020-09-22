На Донетчине занято более половины коек для больных COVID-19

По состоянию на 22 сентября количество коек, занятых больными COVID-19 в учреждениях здравоохранения, определенных для профильной госпитализации пациентов с этим заболеванием в Донецкой области, составляет 257 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на коммунальное учреждение здравоохранения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

Еще 180 коек в медучреждениях заняты больными с подозрением на СОVID-19.

Сейчас процент свободных коек составляет 49,8%.

Напомним, с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 2 505 человек, из них 1 461 пациент выздоровел, еще 994 – продолжают лечение. 50 случаев коронавирусной болезни завершились летальным исходом.