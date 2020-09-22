В какую помойку превратили город: В Донецке обсуждают рекламу от ресторана (Фото)

Жители неподконтрольного украинской власти Донецка обсуждают рекламу одного из ресторанов.

Жительница Донецка Майя Пирогова опубликовала кадры, на которых запечатлена реклама в районе ТРЦ «Золотое кольцо». Ресторан GoodCity предлагает услуги «Службы спасения от голода» – службы доставки еды. Такая реклама дончанку возмутила.

«Я не знаю, какому креативщику пришло в голову вот такое сделать. Я не знаю, кому это пришло в голову придумать – в городе Донецке, в котором в 2014 году было, мягко выражаясь, не очень легко», – сказала Пирогова.

В соцсетях некоторые люди посчитали издевательским такое рекламное объявление. «С пенсиями ДНР людям есть нечего, это издевательство… Это не креативно – это похабно… Это позорно… Надеюсь, штрафанут», – пишут дончане.

Есть и те, кто недоволен рекламными объявлениями в Донецке в целом. «Больно смотреть, в какую помойку превратили Донецк за последние 6 лет… Реклама – класс: ломбарды да памятники… Я тоже любила Донецк до 2014 года, а теперь не Донецк, а сплошное разочарование», – пишут в соцсетях.

Иные жители Донецка не видят ничего плохого в данной рекламе.

«Больше слово "голод" не пишите нигде, а то людей с нездоровой психикой коробит… Хорошо, что у вас есть время борды рассматривать. Делали явно молодые, креативные люди. Похоже, содержимое оскорбляет только вас… В Донецке не место зарплатам по 100-150 долл., и ту задерживают по 3 месяца шахтерам и металлургам… А я в этой рекламе вижу присутствие юмора. О каком голоде речь? О голоде 2014? Или о том, что пришел человек с работы или приехал из командировки... Готовить долго, да и усталость, позвонили по номеру, заказали еду, получили, поели, и все – голод побежден и все довольны, и никаких стереотипов…», – отмечают дончане.

Также жители Донецка подчеркивают, что можно раскритиковать любое объявление.

«Делать нечего? Нормальный маркетинговый ход. И остроумный. Подобным образом можно приклепаться к любой рекламе. Реклама велосипедов – вот раньше далеко не каждый мог себе позволить купить велосипед, бедным людям приходилось пешком ходить. "Золотое кольцо", а многие незамужние женщины мечтают о золотом кольце, это ущемляет их чувства и лишний раз давит на больное», – пишет дончанин.

«Там над детским магазином баннер огромный с памятниками и оградками, как по мне, это более кощунственно! Их баннер в разы больше детского. Да и вообще весь Донецк вдоль и поперек заставлен рекламой ритуальных услуг», – пишет иной житель города.