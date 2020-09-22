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Проезжая часть расширена: Как на Донетчине ремонтируют дорогу к Лиману (Видео)

22.09.20 15:36
Донецкая область
Донецкая область / Фото: facebook.com

В Донецкой области продолжается ремонт дорог. Об этом сегодня, 22 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По словам губернатора, сейчас идет капитальный ремонт сразу на 2-х отрезках трассы «Доброполье – Лиман» общей протяженностью 26,6 км. Суммарная стоимость работ составит 803,4 млн грн.

На одном из участков уложен нижний слой покрытия и уже готовится к укладке верхний слой. На другом участке уложены органоминеральная смесь и крупнозернистый асфальтобетон.

На обоих отрезках проезжая часть расширена до 8-ми метров. «После завершения ремонта дорога станет безопасной и удобной», – написал Кириленко.

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