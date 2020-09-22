Стороны конфликта должны найти способ возобновить пересечение КПВВ на Донбассе, – ООН

Стороны конфликта на Донбассе должны решить проблему с пересечением линии разграничения, предусмотрев при этом равные права для всех гражданских лиц. Об этом сегодня, 22 сентября, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что общий эффект от конфликта и COVID-19 очень усложнил положение тех, кому приходится пересекать линию разграничения.

«По людям, которые сталкиваются с такими ограничениями при пересечении контактной линии, это еще сильнее ударило. Больные люди также имеют сложности с доступом к основным медицинским услугам. Разделены семьи», – подчеркнула Матильда Богнер.

По ее словам, людям пожилого возраста и так было непросто пересекать линию разграничения еще до пандемии, а теперь у них вообще нет доступа к пенсиям. Молодые люди имеют сложности с тем, чтобы подать документы в вузы.

Матильда Богнер рассказала, что в одном случае в Миссию обратилась женщина. Ее сын, отец-одиночка, умер в Донецке, она его не успела увидеть. Она пыталась забрать двух внуков, которые остались после его смерти на неподконтрольной территории. Женщина боится, что их заберут в приют. Но она пока не смогла пересечь линию разграничения, чтобы к ним попасть.

«Стороны конфликта должны позаботиться о том, чтобы возобновить способ пересечения [КПВВ], чтобы при этом уважалось человеческое достоинство и чтобы люди могли иметь доступ к базовым услугам и имели равные права без всякой дискриминации», – подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В этой связи она также добавила, что департаменты социальной защиты в некоторых регионах начали вызывать переселенцев, чтобы они обновляли свой статус внутренне перемещенных лиц.

«Чтобы люди туда приходили лично, несмотря на то, что правительство приостановило действие этого требования на период карантина и еще на 30 дней», – уточнила Матильда Богнер.