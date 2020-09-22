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В «ЛНР» задержали 21-летнего жителя Луганска: Уверяют, что работал на СБУ

22.09.20 14:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» задержали 21-летнего жителя Луганска, его обвиняют в «сотрудничестве с украинскими спецслужбами». Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«МГБ ЛНР раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он был завербован сотрудниками СБУ при пересечении КПВВ "Станица Луганская" в 2015 году, на тот момент ему было 16 лет. Несовершеннолетнего Владислава убедили подписать договор о сотрудничестве, присвоили псевдоним "Слава" и отработали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки», – уверяют в «ЛНР».

«В 2020 году кураторами из СБУ В. Лилипу поставлена задача внедриться в ряды вооруженных сил ЛНР с целью сбора и передачи информации, составляющей государственную тайну. Агент был задержан сотрудниками МГБ при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений народной милиции ЛНР», – утверждают в «республике».

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