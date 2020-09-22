Переселенцев стало еще больше: Данные Минсоцполитики

В Украине по состоянию на сегодня, 22 сентября, учтены 1 млн 457 тыс. 665 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 14 сентября на учете состояли 1 млн 456 тыс. 419 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 1 246 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: