Не хотел проходить обсервацию: Жителю Краматорска грозит до 4 лет тюрьмы

Жителю Краматорска грозит тюремное заключение за попытку за взятку избежать обсервации после возвращения с временно неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 (покушение на предоставление должностному лицу неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, любой действия с использованием предоставленной власти или служебного положения) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 21 августа 2020 года житель г. Краматорска, выехав из г. Макеевки, временно оккупированного НВФ РФ, при прохождении паспортного контроля предложил работнику КПВВ "Новотроицкое", расположенного в Волновахском районе Донецкой области, неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение линии разграничения», – говорится в сообщении.

В прокуратуре конкретизировали, что за не установку мобильного приложения «Дій вдома» и избежание обсервации мужчина пытался «отблагодарить» пограничника 5 тыс. руб.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.