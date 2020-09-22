В ООН считают дискриминацией требование устанавливать приложение «Дій вдома» при пересечении КПВВ

Отдельные требования, которые установлены для пересечения линии разграничения на Донбассе, являются дискриминационными. Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном сегодня, 22 сентября, передают «Донецкие новости».

В докладе, в частности, отмечается, что с 16 марта Объединенные силы начали применять ограничительные меры относительно передвижения через пять контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения, позволяя пересечение только в исключительных случаях на гуманитарных основаниях. «Л-ДНР» установили аналогичные ограничения 21 марта.

«За период с конца марта до середины июня количество пересечений сократилось с 1,3 млн в обоих направлениях до нескольких сотен в месяц (преимущественно в Луганской области, тогда как в Донецкой области пересечений практически не было). Как следствие, тысячи людей оказались оторванными от своих семей и потеряли доступ к качественному медицинскому обслуживанию, пенсиям, социальной защите и рабочим местам. Особенно сильно пострадали женщины и пожилые люди, которые составляли большинство лиц, пересекавших линию соприкосновения до введения карантина в связи с COVID-19», – говорится в докладе.

В Мониторинговой миссии ООН констатируют ,что за период с 18 июня по 31 июля общее количество пересечений в Донецкой и Луганской областях составляло 43 000 (в обоих направлениях) – существенно меньше, чем в период, предшествовавший пандемии COVID-19, при этом в Донецкой области этот показатель был особенно низким (2 300 в обоих направлениях).

В докладе также отмечается, что с конца июня для того, чтобы попасть на территорию, контролируемую «ДНР», через КПВВ, гражданские лица должны иметь разрешение «межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» и иметь регистрацию места жительства в «ДНР». Для того, чтобы выехать через КПВВ с территории, контролируемой «ДНР», гражданские лица должны быть зарегистрированными на территории, контролируемой правительством Украины.

«В дополнение, лица, въезжавшие на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение "Дій вдома", что по сути было дискриминацией в отношении лиц, которые не могли позволить себе покупку смартфона», – подчеркивают в ООН.

По словам авторов доклада, поскольку лица, желающие пересечь линию соприкосновения не всегда могли выполнять различные требования и «оперативный штаб» выдавал ограниченное количество разрешений, десятки людей были вынуждены ночевать под открытым небом перед или неподалеку от КПВВ, а тысячи людей, имевших неотложные гуманитарные нужды, особенно те, кто не имели регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, оказались лишенными возможности пересечь линию соприкосновения.

«Дополнительной проблемой стало то, что представители "ДНР" обязали лиц, переходящих на территорию, контролируемую правительством, подписать документ о том, что они не вернутся, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация. Те, кто подписали документ, не имели возможности вернуться на территорию, контролируемую вооруженными группами, и были вынуждены остаться на территории, контролируемой правительством, не имея никакого представления о том, когда они смогут вернуться», – резюмируют в Мониторинговой миссии ООН.