ЦИК не будет пересматривать решение об отмене выборов в 18 громадах на Донбассе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не будет пересматривать ранее утвержденный перечень из 18 территориальных громад на Донбассе, где 25 октября невозможно организовать и провести первые местные выборы. Об этом сообщил член ЦИК Павел Любченко, передают «Українські Новини».

8 августа ЦИК на основании заключений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установила невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 территориальных громадах.

Это вызвало значительный общественный резонанс, в первую очередь потому, что на части этих территорий в 2019 году проводились президентские и парламентские выборы.

В этой связи ЦИК 18 августа повторно обратилась к ВГА, а также к командующему Операции Объединенных сил, СБУ, Нацполиции и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью на территориях, размещенных вблизи линии разграничения.

«Донецкая ОГА-ВГА подтвердила ранее предоставленную письмом от 5 августа информацию о ситуации с безопасностью в Донецкой области и вывод о возможности организации местных выборов 25 октября. Луганская ОГА-ВГА отправила актуальное заключение, данные в котором аналогичны изложенным в ее выводе, который отправлялся письмом от 6 августа», – рассказал Любченко.

Оба раза администрации ответили, что выборы невозможно провести в 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и в 8 громадах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

«Учитывая изложенное, оснований для внесений изменений в перечень сельских, поселковых, городских территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести первые выборы депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав 25 октября 2020 года, определенных постановлением комиссии от 8 августа 2020, у Комиссии нет», – пояснил член ЦИК.

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и командующий ООС также подтвердили Центризбиркому, что не смогут обеспечить безопасность в населенных пунктах вдоль линии разграничения на Донбассе при назначении там местных выборов 25 октября.