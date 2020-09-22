Чешский суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы белоруса, воевавшего против ВСУ на Донбассе

Суд в Праге (Чехия) приговорил к 4,5 годам лишения свободы гражданина Беларуси Алексея Фадеева, воевавшего на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Его наказали за участие в организованной преступной группировке, хотя обвинение настаивало на его участии в террористической деятельности, за что ему грозило до 20 лет тюрьмы или даже высшая мера. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на чешское издание Novinky.cz.

Фадеев отрицает вину и утверждает, что находился в Донецкой области «для помощи людям против фашистов».

Приговор также предусматривает депортацию из Чехии на 4 года.

«На основании представленных доказательств суд пришел к выводу, что обвиняемый виновен, но не был удовлетворен юридической квалификацией и описанием деяния в обвинительном заключении», – заявила председатель Уголовной палаты Ленка Цихларжова, огласившая приговор.

По ее словам, «не удалось доказать, что подсудимый был человеком, принимавшим активное участие в боевых действиях, и что он стрелял в военнослужащих украинской армии». По мнению судьи, Фадеев занимал только вспомогательные должности и не участвовал в активных боях.