За финансирование «ЛНР»: Гендиректор завода на Луганщине объявлен в розыск

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гендиректору промышленного предприятия с Луганщины в масштабной уплате «налогов» в пользу «администрации» и незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, которое специализируется на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов. Установлено, что в течение 6 лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "госбанк ЛНР"», – говорится в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.

Гендиректору завода заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой украинским правительством территории, наложен арест.

Продолжается следствие.