Участвовал в подрыве моста: На Луганщине будут судить участника НВФ

На Луганщине областная прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении одного из участников организованной преступной группы, который обвиняется в совершении диверсии, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

«По данным следствия, в начале оккупации житель города Лисичанска, находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ – так называемой армии "Юго-Востока" – создал и возглавил устойчивую преступную группу. В нее вошли еще трое жителей Донецкой области. Участники группировки имели целью осуществление минирования и подрыва важных объектов инфраструктуры», – сообщили в прокуратуре.

В середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку и взорвали автомобильный мост между населенными пунктами Золотаревка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) и Верхнекаменское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), который проходил через железнодорожные пути. Переправу заминировали с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.

Во время досудебного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что подозреваемый в настоящее время является невменяемым, в связи с чем к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в медучреждение по оказанию психиатрической помощи.

«После выхода из указанного болезненного состояния мужчина будет направлен в распоряжение судебно-следственных органов. Вместе с тем следует отметить, что на момент совершения преступлений психическими заболеваниями лицо не страдало», – подчеркнули в прокуратуре.

Организатор преступной группировки и еще двое участников объявлены в розыск.