Ножом в спину: В Мариуполе сын убил отца

В Мариуполе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Мужчина нанес смертельный ножевой удар своему отцу. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.
Происшествие случилось 20 сентября, около 16:00 в одном из многоквартирных домов Левобережного района Мариуполя.
Правоохранители установили, что во время конфликта с 69-летним отцом сын схватил нож и ударил родителя в спину.
Отец был госпитализирован в больницу, однако от полученных травм скончался.
Полицейские задержали 39-летнего фигуранта. По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.