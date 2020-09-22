Ножом в спину: В Мариуполе сын убил отца

В Мариуполе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Мужчина нанес смертельный ножевой удар своему отцу. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Происшествие случилось 20 сентября, около 16:00 в одном из многоквартирных домов Левобережного района Мариуполя.

Правоохранители установили, что во время конфликта с 69-летним отцом сын схватил нож и ударил родителя в спину.

Отец был госпитализирован в больницу, однако от полученных травм скончался.

Полицейские задержали 39-летнего фигуранта. По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.