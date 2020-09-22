Из-за карантина почти четверть переселенцев были вынуждены уйти в бесплатные отпуска

Из-за пандемии COVID-19 около четверти внутренне перемещенных лиц были вынуждены идти в отпуск за свой счет. В то же время среди общего населения Украины, этот показатель достигал 15-17%. Об этом во время презентации отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами заявил менеджер программ Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Роман Лунин, передает «УНН».

«В марте этого года мы наблюдаем очень резкий рост, почти на 10%, уровня недовольства ВПЛ к возможностям трудоустройства. Несмотря на то, что 46% ВПЛ сохраняют какое-то трудоустройство, но очень сильно усложняются условия поиска новой работы и ухудшаются условия труда. Надо заметить, что во время карантина почти четверть ВПЛ были вынуждены брать отпуска за свой счет. При этом среди общего населения Украины по разным оценкам эта доля составляла от 15% до 17%», – отметил Лунин.

По его словам, чаще всего были вынуждены брать отпуска за свой счет женщины.

«Стоит отметить, что среди ВПЛ всех возрастов женщины чаще были вынуждены брать отпуска за свой счет. Ситуация по трудоустройству ВПЛ выглядит несколько лучше в возрастном разрезе от 20 до 64 лет, где 56% ВПЛ трудоустроены, однако по сравнению с общенациональным показателем в этой возрастной группе – 67%, этот уровень занятости ВПЛ все еще мал, чтобы мы могли говорить о равенстве доступа в трудоустройстве. По состоянию на июнь этого года только каждая вторая переселенка была трудоустроена, тогда как уровень трудоустройства среди переселенцев-мужчин в этой возрастной группе в целом соответствовал общенациональному показателю», – добавил Лунин.